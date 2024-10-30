Засідання АМКУ 30 жовтня, на якому оштрафували ТОВ «Макбуд» та ТОВ «Львів-буд 1»

Антимонопольний комітет на 3,9 млн грн оштрафував ТОВ «Макбуд» та ТОВ «Львів-буд 1» за змову на торгах. Йдеться про спотворення результатів торгів під час аукціону на будівництво багатоквартирного житлового будинку у Золочеві. У пресслужбі АМКУ у середу, 30 жовтня, розповіли, що замовник будівництва уклав з ТОВ «Львів-буд 1» угоду на майже 43 млн грн.

В аналітичній системі YouControl йдеться, що ТОВ «Львів-буд 1» з міста Сколе працює з 2017 року й спеціалізується на будівництві. Керівником та власником компанії є Юрій Ковальчук зі Львова. З початку 2024 року ТОВ «Львів-буд 1» не отримувало підрядів, а у 2023 році виграло тендерів на майже 3 млн грн.

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Личаківського райсуду Львова, в якій йдеться, що ДБР розслідує привласнення бюджетних грошей під час ремонту сховищ військового містечка, де фігурує ТОВ «Львів-буд 1». Слідчі вважають, що компанія могла отримати 1,7 млн грн за матеріали, яких не використовувала.

ТОВ «Макбуд» працює з 2000 року, зареєстроване у Тернополі й займається будівництвом. Керівником компанії також є Юрій Ковальчук. Йому також належить майже 24% бізнесу. Часткою компанії розміром 45,7% володіє Наталія Кунців з Тернополя. Ще 11,4% бізнесу належить Роману Зубику з Сокільників, що біля Львова.