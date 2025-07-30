Оформити «Дія.Картку» зможуть всі повнолітні українці

В Україні з’явиться мультирахунок «Дія.Картка», куди надходитиме низка державних виплат, а також зберігатимуться особисті кошти. Запровадження картки схвалив Кабінет міністрів України, повідомляє Міністерство цифрової трансформації 30 липня.

Як пояснили у відомстві, раніше для отримання виплат за програмами «єПідтримка»,«єКниги», «єМалятко», «Ветеранський спорт» та інших потрібно було відкривати окремі картки. Натомість «Дія.Картка» обʼєднає кілька рахунків для держдопомоги.

Окрім того, на «Дія.Картку» також можна буде отримувати: виплати за військовими облігаціями, допомогу для переміщених осіб чи з безробіття, виплати від міжнародних організацій, надходження пенсій та повернення вкладів.

Також у вересні стартує нова програма підтримки батьків першокласників «Пакунок школяра» – ця виплата також надходитиме на «Дія.Картку».

«Спеціальні рахунки “Дія.Картки” створені для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. З конкретного спецрахунка кошти при розрахунках зніматимуться за 4-значним кодом категорії продавця (MCC-код — Merchant Category Code)», – ідеться в повідомленні.

У Мінцифри наголошують, що для програм «Національний кешбек» та «єВідновлення» залишаться окремі рахунки.

Власники «Дія.Картки» також зможуть вільно користуватися коштами із загального рахунку: поповнювати, переказувати гроші на інші рахунки чи знімати готівку.

«Кошти на “Дія.Картці” можна буде витратити “під нуль”. Якщо ціна товару або послугу перевищує залишок допомоги, “Дія.Картка” автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів завдяки змішаній оплаті», – пояснили у відомстві.

Оформити «Дія.Картку» зможуть всі повнолітні українці через банк-партнер або в застосунку «Дія».