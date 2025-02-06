У 2025 році державна допомога замість «пакунків малюка» становить 7689 грн

Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка передбачає повернення грошової компенсації за «пакунок малюка» чи так званий бейбі-бокс. Про це повідомили на сайті уряду в четвер, 6 лютого.

Розмір одноразової виплати становить три прожиткових мінімуми для дітей віком до шести років, установленого законом на дату народження дитини, або 7689 грн у 2025 році. Витратити ці гроші можливо в 12,5 тис. закладів торгівлі, які внесені до реєстру учасників проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». У переліку є як звичайні торгові точки, так і інтернет-магазини.

Зазначається, що раніше грошова виплата здійснювалася лише через спеціальні рахунки в «ПриватБанку». Невдовзі батьки чи опікуни дитини матимуть можливість обрати будь-який з уповноважених банків, що братиме участь у програмі.

«Наше відомство протягом найближчих місяців буде налагоджувати взаємодію з іншими банками для подальшого укладення договорів щодо забезпечення виплат. Перелік цих установ регулярно оновлюватиме Державна служба України у справах дітей», – ідеться в повідомленні.

Також для батьків новонароджених дітей надалі залишиться доступною натуральна допомога «Пакунок малюка», куди входить понад 50 якісних дитячих речей, зокрема підгузки, дитячий одяг, а також засоби догляду і гігієни для малюка.

Сім’ї мають право отримати набір чи грошову виплату впродовж 12 місяців після народження дитини. Грошова компенсація не виплачується в разі отримання «бейбі-боксу».