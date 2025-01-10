Для розрахунку виплат по безробіттю враховуються страховий стаж, підстави звільнення та розмір зарплати перед звільненням

Державна служба зайнятості з 1 січня 2025 року змінила розміри деяких виплат та компенсацій. Про це повідомили на сайті служби в п’ятницю, 10 січня.

Згідно з нововведеннями, максимальна допомога по безробіттю з 1 січня 2025 року становить 8 тис. грн (у 2024 році – 7100 грн). Також зросла компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:

до 120 тис. грн (15 мінімальних зарплат по 8 тис. грн) для людей з інвалідністю І групи;

до 80 тис. грн (10 мінімальних зарплат) для людей з інвалідністю II групи.

Як повідомили у службі, у 2024 році роботодавці прийняли на роботу 2 тис. людей з інвалідністю І та II групи. Роботодавці, які скористалися програмою підтримки від ДСЗ, отримали 130 млн грн компенсацій.

«Компенсації стимулюють створення нових робочих місць та їх облаштування для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок», – додають у відомстві.

Зауважимо, при розрахунку виплат по безробіттю в Україні враховують страховий стаж, підстави звільнення та розмір зарплати перед звільненням. З жовтня 2024 року мінімальна сума виплати з безробіття для громадян зі стажем становила 3600 грн. Також молодь до 35 років без стажу, чи звільнені за окремими статтями трудового законодавства громадяни мали право на отримання 1500 грн допомоги по безробіттю.

До слова, більше про зміни соціальних виплат і допомоги в Україні у 2025 році читайте у матеріалі ZAXID.NET.