У понеділок, 13 січня, Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.



«Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти й зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги», – ідеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряду вдалось вдосконалити механізм виплати грошей людям старше 60 років, людям з інвалідністю І та II груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних громадян за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою 1000 грн через «Укрпошту».



Також уряд врегулював алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка». Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.

«Зимова єПідтримка»: що відомо

25 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував нову виплату у 1000 грн всім українцям в Україні у межах державної програми «Зимова єПідтримка».

Програма запрацювала 1 грудня 2024 року і триватиме до кінця лютого 2025 року. Витратити гроші можна до кінця 2025 року.

Починаючи з 4 грудня «Укрпошта» почала виплати «Зимової єПідтримки». Також 10 грудня перші 1000 грн у межах державної програми «Зимова єПідтримка» почали надходити на картки громадян.

На початку грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що програмою «Зимова єПідтримка» скористаються близько 9 млн українців.

«Тисячу Зеленського», як її прозвали в народі, серед іншого, можна витратити на:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

оплату проїзду в транспорті, страхування, українські ліки;

освіту, спорт, мобільний зв'язок, страхування;

допомогу ЗСУ або державні військові облігації;

салони краси, квитки в заклади культури, українські книги тощо.

Детально на що можна використати «тисячу Зеленського», читайте в матеріалі ZAXID.NET «На що можна витратити тисячу гривень допомоги від держави: повний перелік».