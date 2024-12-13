Дві третини коштів «Зимової єПідтримки» громадяни витратили на комуналку

Уже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей в Україні отримали одноразову виплату в 1000 грн на картку «Національного кешбеку». Найчастіше ці гроші громадяни витрачають на оплату комунальних платежів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram в п’ятницю, 13 грудня.

За даними міністра, українці здебільшого витрачають 1000 грн виплат від держави на:

комунальні платежі – 63%;

мобільний звʼязок – 17%;

донати Силам оборони України – 4%.

Михайло Федоров розповів, що наразі кількість заявок на отримання «Зимової єПідтримки» у «Дії» досягла вже 6,9 млн, з них 1,9 млн – на дітей. Упродовж 10-11 грудня держава виплатила допомогу тим, хто подав заявку 1 грудня. Найближчим часом будуть опрацьовані заявки, подані через мобільний застосунок «Дія» за 2 та 3 грудня.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зауважила, що ініційована президентом програма «Зимова єПідтримка» допоможе громадянам оплатити низку комунальних послуг або покриє інші нагальні витрати. Міністерка також закликала тих, хто не потребує допомоги від держави, донатити ці гроші на армію.

Нагадаємо, 1 грудня стартувала програма «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату всім українцям в Україні по тисячі гривень впродовж зими. ZAXID.NET писав, на що можна витратити тисячу гривень допомоги від держави.