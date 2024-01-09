Перший замок-палац у Ходорові XIX ст. нині не існує

Будівля у Ходорові, де донедавна працювала лікарня, раніше була палацом Любомирських. Він постав на місці попереднього, який збудував француз – генерал Карл де Во, однак його спалила російська армія у Першу світову війну. Про це розповів львівський історик та археолог Микола Бандрівський.

Генерал австро-угорської армії Карл де Во народився у Зальцбургу у французькій родині, яка переїхала в Австрію після Французької революції і отримала баронат. Він брав участь у багатьох війнах, зокрема у прусько-австрійській та у війні зі Сардинією. У 1890 році Карл де Во дослужився до звання генерал-майора. Закінчив військову кар’єру як верховний придворний магістр ерцерцога Леопольда, а у 1893 – отримав титул члена цісарсько-королівської таємної Ради із правом звертатися до ексцеленсії.

Генерал-майор австро-угорської армії Карл де Во (фото з Вікіпедії)

Завдяки шлюбу з графинею Лянцкоронською у 1865 році Карл де Во став власником маєтку у Ходорові. У ньому збудував замок палацового типу.

«Для галицьких українців барон Карл де Во цікавий тим, що він один із небагатьох місцевих магнатів, який спромігся збудувати розкішний замок у своєму маєтку в Ходорові. Але у 1915 році Галичина була окупована російськими військами і тут утворили Галицьке генерал-губернаторство Російської імперії, яке проіснувало майже дев’ять місяців. Тоді ходорівський замок росіяни вщент спалили, лишивши тільки зовнішні стіни», – розповів Микола Бандрівський.

Замок палацового типу у Ходорові Замок після спалення у 1915 році

Замок палацового типу у Ходорові до та після пожежі 1915 року

Історик відзначає цікавий факт: серед інших титулів і відзнак Карл де Во був кавалером російського ордену св. Анни. Та це не вберегло його маєток у Ходорові від помсти російських солдатів.

Згодом у міжвоєння спадкоємець генерала Євген Любомирський де Во розпочав реконструкцію спаленого особняка і у 1932-1933 роках перебудував його у палац в стилі ар деко.

Ходорівський палац XX ст. (фото міськради)

У новітні часи там містилося відділення лікарні, проте зараз у палаці працює лише аптека. Яке подальше призначення пам’ятки – поки невідомо.

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