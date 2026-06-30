Чоловік працював з росіянином, якого розшукують

У Зімбабве затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на Росію та вербуванні людей на війну проти України. Підозрюваний встиг завербувати пʼятьох людей до російської армії, повідомило 29 червня AFP з посиланням на судові документи.

36-річного Едварда Качінгве затримали 27 червня в межах контртерористичної операції у столиці країни, Хараре. Він супроводжував до автобусного вокзалу завербованого новобранця, який мав їхати в Росію.

У підозрюваного знайшли російські електронні візи та підтвердження бронювання готелів для завербованих, «яких мали змусити брати участь у бойових діях» в Україні.

Качінгве обвинувачують у торгівлі людьми та організації незаконного працевлаштування. За даними прокуратури, він разом із росіянином на ім'я Роман завербував щонайменше 5 чоловіків. Наразі росіянина розшукують.

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Нагадаємо, у квітні українська розвідка повідомила, що у 2026 році Росія планує втягнути у війну проти України ще приблизно 20 тис. іноземців. Російські військкомати вже отримали мобілізаційні плани. Окрім вербування чоловіків з Центральної Азії, росіяни також працюють над залученням громадян Африки. Окрім офіційних пунктів набору, вербуванням у російських регіонах займаються створені спецслужбами псевдоприватні військові структури, серед яких – «Редут», «Вагнер-2», «Факел» тощо.

До слова, у квітні влада Зімбабве повідомила, що щонайменше 18 громадян країни загинули в російській армії, а ще щонайменше 63 залишаються в зоні бойових дій.