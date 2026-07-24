Юрій Кенцало є головою ГО «Громадський контроль Яворівщини» та був редактором сайту Yavir.net

Скандальний активіст, голова ГО «Громадський контроль Яворівщини» 44-річний Юрій Кенцало отримав новий вирок – за шантаж та вимагання неправомірної вигоди від підприємця. Про завершення розгляду цієї справи в суді повідомили в обласній прокуратурі. Варто зауважити, що Юрій Кенцало вже відбуває тюремне покарання за контрабанду наркотичних засобів.

За матеріалами справи, у 2019 році засуджений опублікував у фейсбуці низку негативних матеріалів щодо керівника місцевого будівельного товариства. Зокрема – про будівництво ним амбулаторії в одному із селищ Яворівського району та залучення до цих робіт його дружини як фізичної особи-підприємця.

«У подальшому, голова громадської організації зустрівся з директором товариства і запропонував йому угоду: за 30 тис. грн публікації будуть видалені з фейсбуку. Отримавши таку пропозицію, бізнесмен звернувся до правоохоронців і далі діяв під їхнім контролем», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У червні 2019 року очільника громадської організації затримали після одержання грошей.

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Під час судового розгляду цього кримінального провадження чоловік вчинив новий злочин –намагався контрабандою ввезти прекурсори (ч. 3 ст. 305 КК України). Так, у 2021 році під час в'їзду з Польщі в його автомобілі виявили понад 2 500 таблеток (210 блістерів) препарату з вмістом псевдоефедрину. Пачки з ліками були упаковані в капронові панчохи та приховані в салоні: під пасажирським килимком, у дверях, у ніші під кермом та в системі кондиціонування.

Оскільки препарат містить прекурсор, його ввезення дозволене лише за рецептом та в обмежених кількостях, тоді як активіст транспортував його приховано та у великому обсязі.

У грудні 2024 року суд першої інстанції виніс йому вирок за контрабандне ввезення таблеток з псевдоефедрином – 10 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна, також позбавив права займати певні посади на три роки. У березні цього року Верховний Суд залишив цей вирок без змін.

А уже в липні цього року Яворівський суд поставив крапку і в провадженні щодо вимагання неправомірної вигоди у керівника будівельного товариства (ч. 4 ст. 368-3 КК України), призначивши голові громадської організації покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Суд призначив Юрію Кенцалу покарання за сукупністю правопорушень – 10 років та 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на три роки, та з конфіскацією усього майна.