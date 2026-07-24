Прокуратура зупинила використання 60 млн грн на будівництво школи у Шклі

На Львівщині розірвали договір на будівництво навчального закладу у селищі Шкло Яворівського району вартістю майже 60 млн грн після того, як прокуратура звернулася до суду. Про це 24 липня повідомила Львівська обласна прокуратура. За даними відомства, це дозволило запобігти можливому незаконному використанню бюджетних коштів.

Зазначають, договір на будівництво Новояворівська міська рада уклала з приватним товариством за результатами відкритих торгів. Водночас прокурори встановили, що будівельні роботи на об’єкті фактично виконували лише до 2022 року. Натомість упродовж 2023–2026 років будівництво не проводили та не фінансували через відсутність бюджетних коштів.

Попри це, наприкінці 2022 року сторони підписали додаткову угоду, якою продовжили строк виконання договору ще на чотири роки. За даними прокуратури, на той момент міській раді вже було відомо, що фінансування на продовження робіт відсутнє. Водночас договірну ціну та обсяги робіт не переглянули, а сам договір не розірвали.

Яворівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання додаткової угоди недійсною. Після відкриття провадження сторони погодилися з доводами прокуратури та розірвали договір, не чекаючи рішення суду.

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У прокуратурі зазначили, що таким чином вдалося запобігти можливому незаконному використанню майже 60 млн грн бюджетних коштів.