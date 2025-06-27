Місцева влада виготовила облікові документи на пам'ятку лише після звернення прокуратури до суду

Золочівська окружна прокуратура через суд змусила органи місцевого самоврядування смт Олесько на Львівщині виготовити облікову документацію на Олеський замок, що входить до маршруту «Золота підкова Львівщини». Тепер замок мають внести в Державний реєстр нерухомих пам’яток України. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Окрім Олеського замку (замку Даниловичів), суд зобов’язав відповідальні органи виготовити облікову документацію на інші пам’ятки місцевого та національного значення на території селища Олесько Буської територіальної громади. Ідеться про такі пам’ятки:

костел святої Трійці;

костел святого Йосифа;

келії та монастир Капуцинів.

«Встановлено, що органом місцевого самоврядування не було виготовлено облікової документації на вказані пам’ятки культурної спадщини. Як наслідок, вони були відсутні у Державному реєстрі, що могло призвести до протиправного їх відчуження», – ідеться в повідомленні прокуратури.

За інформацією прокуратури, рішення суду про виготовлення облікової документації на пам’ятки виконане повністю. Документація відправлена в міністерство культури для рішення про внесення пам’яток у відповідний державний реєстр.

Реагуючи на порушення щодо дотримання вимог пам’яткоохоронного законодавства, прокуратура звернулася з відповідним позовом до суду, який задоволено у повному обсязі.

На сьогоднішній день рішення суду виконано повністю, відповідна облікова документація виготовлена та скерована на погодження у Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, у вересні 2024 року завідувачем музею-заповідника «Олеський замок» став Ігор Зінкевич, депутат ЛМР від партії «Варта». Замок є підрозділом Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.