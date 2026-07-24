Наслідки атаки на Словʼянськ 24 липня

Ввечері пʼятниці, 24 липня, російські окупанти вдруге за день атакували Словʼянськ керованими авіабомбами. Внаслідок атаки постраждали 16 людей, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними голови ОВА, росіяни двічі за день вдарили по Словʼянську. Перший удар по місту вбив пʼятьох людей та поранив ще девʼятьох.

«Кожен день росіяни б'ють по наших містах — усвідомлено і цілеспрямовано. Убивають, руйнують і залякують», – написав Філашкін.

За даними Філашкіна, внаслідок вечірньої атаки у місті пошкоджені 11 багатоповерхівок, дві кавʼярні, аптека, магазин та друкарня. За даними «Донбас.Реалії», Словʼянськ атакували двома керованими авіабомбами, одна з яких не розірвалася.

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Станом на 19:50 через повторний російський удар у Словʼянську постраждали 16 людей. Зазначається, що серед поранених є 15-річний хлопець.

Нагадаємо, вранці 24 липня росіяни атакували Словʼянськ КАБами. Обстріл пошкодив 10 будинків, а також приміщення почесного консульства Латвії. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей, ще девʼятеро отримали поранення.