Андрій Павелко підозрюється у масштабних розкраданнях під час свого президентства в УАФ

У словацькій Братиславі затримали колишнього президента Федерації футболу України (нині Українська асоціація футболу) Андрія Павелка, якого у грудні 2025 року оголосили в розшук. Його підозрюють у завданні збитків асоціації у розмірі 295 млн грн, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у пʼятницю, 24 липня.

У пресслужбі ОГП не уточнюють імені затриманого посадовця, проте вказують, що він очолював Федерацію футболу України та оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Нагадаємо, з 25 грудня 2025 року МВС розшукує за підозрою у привласненні майна та службовому підробленні колишнього президента УАФ Андрія Павелка.

«За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора розпочав процедуру екстрадиції експосадовця. Генпрокурора Руслан Кравченко повідомив, що скерував до Словаччини лист із запитом на тимчасовий арешт та видачу Павелка Україні.

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Нагадаємо, 50-річний Павелко має кілька підозр у справі про розкрадання коштів УАФ. Так, у листопаді 2022 року його заарештували після розслідування Bihus.info про розкрадання на будівництві футбольних майданчиків. З лютого 2023 року Павелко був відсторонений від посади президента організації.

У цій справі Павелку обрали запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою, проте арешт він не відбув – УАФ одразу ж внесла за нього заставу в 9,8 млн грн. Вже у квітні 2023 року Андрій Павелко переобрався на 4-річний термін у виконавчий комітет УЄФА, а в липні того ж року суд скасував його відсторонення з посади голови УАФ. У червні 2023 року Андрія Павелка знову арештували за підозрою у розкраданні грошей УЄФА, погрозах та залякуванні журналістів. 29 лютого 2024 року Львівський апеляційний суд скасував продовження арешту та Павелко був звільнений з СІЗО.

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У квітні 2025 року Українська асоціація футболу повідомила, що під час головування Павелка в організації стався відтік активів на 1,3 млрд грн. Вже у жовтні йому повідомили про нову підозру у заволодінні 9,3 млн євро від УЄФА. За даними слідства, під час президентства в УАФ Павелко мав умисел незаконно заволодіти коштами, які належали Федерації футболу України від УЄФА, на користь невстановлених осіб.

У грудні 2025 року журналіст Костянтин Андріюк та блогер Ігор Лаченков заявили, що Павелко втік за кордон, скориставшись фейковою інвалідністю. Згодом СБУ оголосила Андрія Павелка в розшук. Датою зникнення Павелка вказане 5 листопада 2025 року.

Зазначимо, Андрій Павелко був президентом Української асоціації футболу з 2015 по січень 2024 року. Також він був членом виконавчого комітету УЄФА.