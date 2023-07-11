Андрій Павелко з березня 2015 року очолював Федерацію футболу України, яку в травні 2019 перейменували на Українську асоціацію футболу

Шевченківський райсуд Львова у вівторок, 11 липня, скасував рішення про відсторонення Андрія Павелка з посади президента Української асоціації футболу (УАФ).

Як повідомила прес-служба УАФ, Суд не продовжив рішення про відсторонення Павелка. Крім того, там зауважили, що вказане рішення про відсторонення, продовження терміну дії якого постійно вимагали прокурори, так і не вступило в законну силу.

Нагадаємо, 22 листопада 2022 року слідчі Нацполіції повідомили Андрію Павелку про підозру в причетності до фінансових махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Крім того, проти Павелка відкрили кримінальне провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництво футбольних полів на 270 млн грн.

Перший арешт, до 22 січня 2022 року, Андрій Павелко не відбув, оскільки УАФ одразу ж внесла за нього заставу в 9,8 млн грн. У лютому 2023 року Павелка відсторонили від посади очільника УАФ. 16 червня суд відправив Павелка в СІЗО на два місяці, а заставу, яку за нього внесли в листопаді, переказали на користь держави.