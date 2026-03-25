Тарас Білобривка вимагав хабар за медичний висновок, на який солдат мав законні підстави

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали на хабарі лікаря Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Тараса Білобривку. За версією слідства, лікар вимагав 1,5 тис. доларів хабаря від військового за медичний висновок, на який той мав законні підстави.

Як повідомили у середу, 25 березня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, судинний хірург військового госпіталю вимагав від солдата, який за станом здоров’я мав законні підстави для служби в тилу, 1,5 тис. доларів за оформлення медичних документів.

За цю суму лікар обіцяв забезпечити видачу медичного висновку зі статусом «обмежено придатний», а також запевняв у можливості вплинути на рішення військово-лікарської комісії, яка мала цей висновок підтвердити.

Лікаря затримали після одержання грошей

«У разі відмови надати неправомірну вигоду – погрожував створенням штучних перешкод у реалізації законних прав військовослужбовця. Військовий вимушено погодився на такі умови, водночас звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем», – розповіли в спецпрокуратурі.

Лікаря затримали після одержання обумовленої суми у салоні його автомобіля на одній із вулиць Львова. Затриманому повідомили про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який прокуратура оскаржує як надто м’який. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи.

