Лікаря військового госпіталю у Львові затримали на хабарі 1500 доларів від солдата
Військовослужбовець мав законне право на одержання висновку «обмежено придатний»
Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали на хабарі лікаря Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Тараса Білобривку. За версією слідства, лікар вимагав 1,5 тис. доларів хабаря від військового за медичний висновок, на який той мав законні підстави.
Як повідомили у середу, 25 березня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, судинний хірург військового госпіталю вимагав від солдата, який за станом здоров’я мав законні підстави для служби в тилу, 1,5 тис. доларів за оформлення медичних документів.
За цю суму лікар обіцяв забезпечити видачу медичного висновку зі статусом «обмежено придатний», а також запевняв у можливості вплинути на рішення військово-лікарської комісії, яка мала цей висновок підтвердити.
Лікаря затримали після одержання грошей
«У разі відмови надати неправомірну вигоду – погрожував створенням штучних перешкод у реалізації законних прав військовослужбовця. Військовий вимушено погодився на такі умови, водночас звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем», – розповіли в спецпрокуратурі.
Лікаря затримали після одержання обумовленої суми у салоні його автомобіля на одній із вулиць Львова. Затриманому повідомили про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який прокуратура оскаржує як надто м’який. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи.
