Володимир Зеленський посмертно нагородив орденами «За заслуги» III ступеня французького фотожурналіста Антоні Лаллікана та пресофіцера 35 окремої бригади морської піхоти Костянтина Гузенка, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Відповідний указ у неділю, 16 листопада, опублікували на сайті Офісу президента України.

Окрім Антоні Лаллікана та Костянтина Гузенка орденами «За заслуги» III ступеня також нагородили журналістку телеканалу Freedom Олену Губанову та оператора Євгена Кармазіна, які загинули внаслідок удару російського дрона. Медійників посмертно відзначили державними нагородами до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку.

В указі президента вказується, що народження є «вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну».

Як повідомляв ZAXID.NET 3 жовтня, на околицях селища Комишуваха Краматорського району, що на Донеччині, внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 38-річний журналіст з Франції Антоні Лаллікан, його колега Георгій Іванченков з видання Kyiv Independent отримав поранення. За словами військових, які супроводжували журналістів, Антоні Лаллікан та Григорій Іванченко працювали у касках та бронежилетах з написами «PRESS».

Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан

23 жовтня, внаслідок удару російського БпЛА «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Під час атаки журналісти перебували в автомобілі на заправній станції.

Журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін

1 листопада росіяни атакували населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу загинули та отримали поранення військовослужбовці 35 окремої бригади морської піхоти. 3 листопада, стало відомо про загибель фотографа медіапроєкту Ukraїner та пресофіцера 35 ОБрМП Костянтина Гузенка. За словами військового та засновника Ukraїner Богдана Логвиненка, Костянтин Гузенко загинув у неділю, 2 листопада.

Пресофіцер 35 бригади та фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко