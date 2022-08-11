Чоловіка затримали працівники ДБР під час продажу 49 бронежилетів

На Тернопільщині викрили чоловіка, який продавав бронежилети, завезені в Україну як допомога для армії. Затримали його під час продажу 49 бронежилетів за 620 тис. грн. Чоловікові вже вручили підозру, у разі доведення вини йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про вручення підозри стало відомо у четвер, 11 серпня. За версією слідства, мешканець Тернопільщини спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети, гроші на які збирали у США. Амуніцію на пожертви з-за кордону купував брат організатора схеми. Допомогу доправляли зі США до Польщі літаком, а далі переправляли в Україну як гуманітарну допомогу місцевому благодійному фонду.

«Проте вона потрапляла не до благодійної організації, а на склади організатора схеми. Звідти зібрану за пожертви допомогу для військових псевдоволонтер продавав. Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тис. грн його викрили правоохоронці», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Тернопільщини.

Слідчі вручили йому підозру за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років ув'язнення. Наразі слідчі встановлюють інших причетних до організації цієї схеми.

Вилучену амуніцію передадуть на потреби української армії.