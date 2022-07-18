Зловмисники продавали військовий одяг, плитоноски, тактичні окуляри

На Тернопільщині поліція викрила чотирьох чоловіків, які продавали гуманітарну допомогу. Переважно вони завозили в Україну товари для військових: плитоноски, військову форму, тактичні окуляри. Також у переліку були товари для переселенців, до прикладу, речі для дітей, медикаменти, продукти. Все це після ввезення в Україну під виглядом гумдопомоги чоловіки ділили та продавали. У разі доведення вини їм загрожує до семи років тюрми.

Про викриття злочинної групи прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у понеділок, 18 липня. За версією слідства, у афері брали участь четверо чоловіків. Всі вони мали дозволи на виїзд до Європейського Союзу. Відтак вони ввозили до України гуманітарну допомогу начебто для потреб Збройних Сил та переселенців.

Насправді ж всі завезені вантажі розподіляли між учасниками групи та продавали на території власних допомогосподарств.

«14 липня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили гуманітарну допомогу: формений одяг, розгрузки, тактичні окуляри, ножі, продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильнодіючий лікарський засіб «Трамадол». Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень», – йдеться у повідомленні.

Справу кваліфікують за ч.3. ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Незабаром фігурантам повинні вручили підозри. Санкція цієї статті передбачає від п'яти до семи років тюрми.