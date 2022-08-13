Раніше затриманий чоловік продавав неякісні бронежилети

На Хмельниччині чоловік, який займається міжнародними перевезеннями, завозив гуманітарну допомогу та продавав її, повідомив у суботу, 13 серпня, Офіс генпрокурора.

Як йдеться у повідомленні, чоловік, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завозив військову амуніцію, речі першої необхідності та транспортні засоби. Проте замість того, щоб передавати допомогу на фронт, продавав її.

Чоловіка викрили на продажі двох авто за 3600 доларів США та отриманні завдатку для придбання партії автомобілів. Раніше правоохоронці задокументували продаж бронежилетів, які, за висновками експертизи, не відповідали технічним вимогам.

Під час обшуків у нього також вилучили автомобілі та комплектуючі до них, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до схеми торгівлі гуманітарною допомогою.