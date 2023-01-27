Лідерка «Батьківщини» початок нового року зустріла у Дубаї

Народна депутатка і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ). Про це йдеться у розслідуванні «Батальйон Дубай» журналіста УП Михайла Ткача.

Повідомляється, що Тимошенко, приблизно з 25 грудня по 10 січня, проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра. За твердженням джерел УП у Дубаї, Тимошенко веде обережний спосіб життя.

Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. Залишаючи помешкання, лідерка «Батьківщини» з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Тим не менше, журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Однак, щойно Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.

За інформацією джерел УП, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва. Співрозмовники УП у бізнесових колах повідомляють що родина доньки політикині переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.

Також два місяці назад УП зафіксувала зятя Тимошенко Артура Чечоткіна у готелі Kempinski у Відні, коли лідерка «Батьківщини» приїздила до столиці Австрії з робочим візитом.