Родичі та друзі Володимира Прокопіва стали власниками низки комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМВА

Мер Києва Віталій Кличко тимчасово відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов'язків заступника голови КМВА із самоврядних повноважень після розслідування журналістів Bihus.Info про низку нерухомості родини та друзів посадовця. Про це Кличко повідомив у Telegram 22 жовтня.

«Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень», – написав міський голова Києва.

Нагадаємо, 41-річний Володимир Прокопів з 2014 року є депутатом Київради, а з 2021 року обіймає посаду заступника мера Віталія Кличка. Також посадовець є головою фракції «Європейська Солідарність».

В середині жовтня журналісти Bihus.info випустили першу частину розслідування про Володимира Прокопіва. Як з’ясувалось, сім’я Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА придбала велику кількість нерухомості у Києві, включаючи квартири та офісні приміщення. За даними розслідувачів, частина нерухомості була придбана за вартістю нижче ринкової. Також компанії, пов'язані з родиною Прокопіва, інвестували в будівництво житлових комплексів вже під час повномасштабної війни.

У другій частині розслідування йдеться, що двоє друзів Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії отримали у власність нерухомість, яка раніше належала місту. Перед тим як почати отримувати у власність колишнє комунальне майно, друзі Прокопових допомогли сім’ї заступника Кличка задешево отримати елітне житло та автомобілі.



Сам Володимир Прокопів заявив, що йому немає чого приховувати й він готовий до перевірок.

«Для мене важлива моя репутація та чесне імʼя моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі», – написав він.

Згодом Прокопів оновив свій допис, де повідомив, що написав заяву на звільнення з посади заступника голови КМВА.