Котеджне містечко «Нова Ходосівка» , де Стелла Штурмай придбала будинок

Журналісти Bihus.Info знайшли у родичів Володимира Прокопіва, який працює заступником міського голови Києва Віталія Кличка, низку об'єктів нерухомості у столиці. Зокрема, йдеться про тещу Прокопіва Стеллу Штурмай та тестя Андрія Штурмая з Івано-Франківська.

За інформацією Bihus.Info, тесть Прокопіва 2015 року став власником ТОВ «ВП Сервіс», на яке оформили квартиру та шість офісів офіси загальною площею приблизно 600 м² у різних районах Києва. У 2020 році компанія придбала квартиру 150 м² у ЖК «Тетріс Холл» у центрі міста. Водночас коли на Андрія Штурмая оформили «ВП Сервіс», той працював в АТ «Іванофранківськгаз» і отримував мінімальну зарплату. Згодом він почав отримувати дохід у Києві від агентства з нерухомості. У розмові з журналістами Прокопів сказав, що тесть зараз працює за кордоном як найманий працівник у будівельній компанії. У коментарі журналістам Штрмай сказав, що не працює у ТОВ «ВП Сервіс», хоч є його власником.

Теща Прокопіва Стелла Штурмай у 2021 році придбала приватний будинок на 190 м² в котеджному містечку «Нова Ходосівка» під Києвом. У той час забудовник відкрив продаж і ціна за один котедж стартувала від 180 тис. доларів (5 млн грн). Журналісти зазначили, що офіційний дохід Стелли Штурмай за останні десять років у десять разів нижчий за мінімальну ціну на котедж. Остання відома посада тещі Прокопіва – це заступниця з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Вона працювала там до 2018 років й отримувала зарплату, яка не перевищувала 20 тис. грн у місяць.

Низка нерухомості також оформлена на дружину Віктора Прокопіва Віру. Вона є власницею комерційного приміщення на 600 м² в ЖК «Теремки», квартирою в ЖК «Хеппі Хаус». Також на Віру Прокопів зареєстровано ТОВ «ВП Груп», яке 25 лютого 2025 року інвестувало в будівництво ЖК Signature. Крім цього, дружина Прокопіва весною 2024 року купила у центрі Києва комерційне приміщення площею 70 м² у ЖК «Метрополь».

Додамо, що Володимир Прокопів з 2014 року є депутатом Київради, а з 2021 року обіймає посаду заступника мера Віталія Кличка. Крім цього, чиновник є головою фракції «Європейська Солідарність». У 2023 році Прокопів заявив, що Києву не потрібен «бюджет війни», бо це повинна робити держава, а «міста мають жити своїм життям».