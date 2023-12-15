Володимир Прокопів заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну

Голова фракції «Європейська солідарність» у Київській міськраді Володимир Прокопів 14 грудня, під час голосування за бюджет столиці, заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну, робити це повинна держава. Відео з виступом Прокопіва у залі засідань Київради опублікувала депутатка від «Слуги народу» Ксенія Семенова.

Семенова після голосування заявила, що її фракція не підтримувала це рішення, оскільки воно не є бюджетом війни. Депутатці відповів Прокопів, який також обіймає посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

«Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути… Ви хочете тут (у Києві) бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям», – заявив Прокопів, супроводжуючи свої слова сміхом.

У підсумку депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. Доходи запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд. З цієї суми на допомогу Збройним силам передбачено лише 1 мільярд гривень.