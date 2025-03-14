Подружжя Ірини та Юрія Кормишкіних

Підозрювана у незаконному збагаченні колишня народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) визнала провину й уклала угоду зі слідством. Про це повідомила Transparency International Ukraine в п’ятницю, 14 березня.

Як ідеться, у лютому прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості Ірини Кормишкіної та її чоловіка, бізнесмена Юрія Кормишкіна. За його словами, угоди були ініційовані стороною захисту ще на стадії досудового розслідування.

Сьогодні, 14 березня, відбулося перше судове засідання у справі подружжя Кормишкіних.

На підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Ірини Кормишкіної:

щире каяття;

перерахування 20 млн грн до державного бюджету;

пожертва на ЗСУ – 1 млн грн упродовж п’яти місяців;

«викриття одне одного»;

суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

позбавлення права обіймати посади в органах держвлади строком на два роки.

Юрій Кормишкін, серед іншого, просив дозволу виїхати за кордон для лікування. Він пояснив, що працює в аграрному бізнесі й підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. На думку Кормишкіна, йому потрібно проходити лікування за кордоном. Прокурор вирішить, чи дозволяти підсудному покидати країну.

Зауважимо, на засіданні у справі Кормішкіних не було поручителів ексдепутки – зокрема, очільника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Захист сказав, що викликати поручителів не було потреби, проте суддя з цим не погодилася.

«Наразі засідання відклали. Наступного разу також розглянуть угоду щодо визнання винуватості Юрія Кормишкіна. Далі ці угоди має затвердити суд», – пояснили в TIU.

У чому обвинувачують Ірину та Юрія Кормишкіних

У жовтні 2024 року САП та НАБУ повідомили 46-річній Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, народна депутатка у 2021 – 2022 роках придбала будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн.

Того ж місяця суд обрав для Ірини Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У січня 2025 року Ірині Кормишкіній оголосили ще одну підозру – в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Невдовзі підозру також оголосили чоловіку нардепки, бізнесмену Юрію Кормишкіну. Його підозрюють у недостовірному декларуванні та легалізації майна дружини. ВАКС обрав для Юрія Кормишкіна запобіжний захід у вигляді застави у 15 млн грн.

21 лютого Ірина Кормишкіна написала заяву про складання мандата народного депутата. Уже 25 лютого Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Кормишкіної.