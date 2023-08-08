Руслану Демчаку загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років

Прокурори повідомили про підозру народному депутату України VІІІ скликання від БПП Руслану Демчаку за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це 8 серпня повідомив Офіс генпрокурора.

Правоохоронці повідомляють, що викрили злочинне угруповання, яке легалізувало понад мільярд гривень, перепродаючи цінні папери на фондовій біржі: правоохоронці повідомили підозри учасникам злочинного угруповання. Серед підозрюваних – колишній нардеп Верховної Ради [за даними УП, йдеться про Руслана Демчака], професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові угоди «купівлі-продажу» державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисники організували схему, що дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Так, брокер купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю.

Такі махінації дозволяли зловмисникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню. Незаконні доходи фігуранти отримували через підконтрольний банк, при цьому фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався. Кожен учасник злочинної організації відповідав за довірений йому напрямок роботи: координація дій, контроль за співучасниками на фондовому ринку, відкриття банківських рахунків для легалізації коштів.

Висновок економічної експертизи підтвердив механізм маніпулювання на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Як наслідок, протягом 2016-2018 років зловмисники заробили на махінаціях понад 1 млрд грн. Наприкінці травня 2023 року правоохоронці провели ряд обшуків, зокрема у приміщенні підконтрольного банку та повідомили про підозру учасникам фондового ринку в маніпулюванні на організованих ринках та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, народний депутат, займаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності за змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі.

За відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Руслан Демчак – народний депутат Верховної Ради України VIII скликання від БПП. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Член партії «Європейська Солідарність». У 2019 році програв вибори на Вінничині, поступившись Олегу Мейдичу з «Батьківщини».