Львів'янина засудили за контрабанду 19 авто

Личаківський районний суд Львова затвердив угоду про визнання вини у справі місцевого жителя Тараса Мужика, якого звинувачували в контрабанді транспортних засобів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Чоловік визнав провину в незаконному ввезенні 19 автомобілів загальною вартістю понад 2 млн грн

Про це йдеться у вироку від 9 грудня 2025 року у справі 463/8503/25. Першим на протиправну діяльність львів’янина звернув увагу в своєму дописі на фейсбуці журналіст Євген Плінський.

Як вказано у документі, Тарас Мужик у період до лютого 2024 року придбав за кордоном 19 автівок різних марок. Усі автомобілі він незаконно ввіз на територію України, приховуючи їх від митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги.

Згідно з даними обвинувачення, загальна вартість контрабанди становила 2,021 млн грн, що кваліфікується як значний розмір. Серед ввезених автомобілів були:

• Mercedes-Benz ML270 вартістю 264,7 тис. грн;

• Ford Mondeo вартістю 132,9 тис. грн;

• Volkswagen Passat вартістю 137,: тис. грн;

• кілька Skoda Octavia загальною вартістю понад 600 тис. грн.

Після незаконного ввезення Тарас Мужик почав продавати авто для отримання прибутку. Зокрема, слідство встановило три епізоди продажу. Так, у серпні 2024 року він продав в невстановленій особі Skoda Octavia за 2 300 доларів США (94 817 грн за курсом НБУ). Цей автомобіль було ввезено 1 серпня як гуманітарку для благодійного фонду «Фронт Перемін». У вересні львів’янин здійснив одразу два продажі: Skoda Octavia за 2 700 доларів (110 745 грн) — автомобіль був оформлений як гуманітарна допомога для фонду «Незламність і сила», а також Volkswagen Passat за 2 300 доларів (94 339 грн), ввезений для того ж фонду.

Отримавши від продажу трьох автомобілів майже 300 тис. грн, Тарас Мужик вирішив легалізувати ці кошти. Усередині жовтня 2024 року він передав 232 тис. грн знайомій жінці, яка виїхала до Польщі та придбала там два автомобілі: Volkswagen Touran та Volkswagen Golf. На його прохання ці машини також незаконно ввезли в Україну через пункт пропуску «Шегині-Медика» (19 та 30 жовтня 2024 року) під виглядом гуманітарної допомоги.

Volkswagen Touran обвинувачений використовував у власних цілях у Львові та області, а другий автомобіль також планував використовувати, поки правоохоронці не припинили його діяльність.

За угодою про визнання винуватості, укладеною 30 жовтня 2025 року між обвинуваченим та прокурором Львівської обласної прокуратури, суд призначив покарання – 3 роки та 6 місяців позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном 1 рік. Тараса Мужика було визнано винним за двома статтями – контрабанда та легалізація злочинних доходів (ст.201-4 та ст.209 ККУ)

Суд також постановив конфіскувати у власність держави 11 автомобілів, які були предметами злочину. З-поміж них – Mazda 6, Mazda 3, Volkswagen Touran, Volkswagen Golf тощо.