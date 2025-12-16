У 2024 році волинська фірма займалась «сірим» імпортом авто

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним директора ТзОВ «Волт-Тек» Сергія Вікторського у порушенні митних правил під час імпорту автомобілів з ЄС та призначив йому штраф у розмірі понад 3,37 млн грн. Підприємець подавав фальшиві документи для зменшення митних платежів.

Як йдеться у тексті постанови від 4 грудня, лучанин Сергій Вікторський, як керівник і декларант компанії, навесні 2024 року під час митного оформлення 59 партій автомобілів від угорської компанії «Techmage Digital» (м. Сольнок, Угорщина) подав митним органам фальшиві сертифікати форми EUR.1. Такий тип сертифікатів дозволяє скористатися пільгою, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, звільняє від сплати повного мита за ставкою 10%.

Шахрайство з документами призвело до заниження митних платежів на суму понад 3,369 млн грн – 2,82 млн грн мита та 542 тис. грн податку на додану вартість.

Суд встановив, що чинність сертифікатів, нібито виданих митним відділенням у Пйотрикуві-Трибунальському (Польща), не підтвердили польські митники за запитом Волинської митниці. Суд дійшов висновку, що дії Сергія Вікторського мали умисний характер, спрямований на ухилення від сплати митних платежів, що кваліфікується за статтею 485 Митного кодексу України.

Суд наклав на нього штраф у розмірі 3,369 млн грн – це 100% від суми несплачених митних платежів.

Водночас луцьке ТзОВ «Волт-Тек» фігурує у карній справі про продаж різних автомобілів, завезених як гуманітарна допомога. У ній йдеться про те, що протягом 2024 року громадська організація «Легіон Свої» з Обухівського району Київської області та її директор Станіслав Хоменко з поплічниками через Olx продавали «гуманітарні» автомобілі. Правоохоронці методом контрольної закупки задокументували щонайменше один випадок – спробу реалізувати за 15 тис. доларів Volkswagen T-Roc. Невдовзі у цій справі має початися судове слухання.

Під час обшуків в офісі ГО «Легіон Свої» поліція вилучила різні митні документи на автомобілі, страхові поліси, іноземні номерні знаки, техніку, а також порожні бланки з печатками та підписами кількох компаній, з-поміж яких була й «Волт-Тек».

ТзОВ «Волт-Тек», згідно з даними YouControl, було зареєстроване в Луцьку наприкінці грудня 2023 року. Власником і директором компанії є Сергій Вікторський. До липня 2024 року він був бенефіціаром ще однієї волинської фірми – ПП «Експрес Сейл», яке також займається торгівлею автомобілями. За три квартали цього року «Волт-Тек» задекларувало 8,9 млн грн брутто-прибутку, натомість чистий дохід був лише 2,2 тис. грн. Торік компанія вказала загальний прибуток понад 160 млн грн, а чистий дохід – 1,25 млн грн, йдеться в даних Opendatabot.

На початку грудня у Луцьку поховали бійця ЗСУ Сергія Вікторського, який є повним тезкою власника фірми-імпортера «сірих» автомобілів «Волт-Тек». Солдат загинув у вересні 2024 року на Курщині, проте поховали його вдома лише нині. Чи це одна особа – наразі такої інформації у відкритих джерелах немає.