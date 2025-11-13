Компанія «Велкрафт» ввозила в Україну автомобілі без повної сплати податків та мит

Ексдиректора луцького підприємства «Велкрафт» Дмитра Скобельдіна оштрафували на майже пів мільйона гривень за махінації з ввезенням вживаних легковиків з Європи. Компанія займалася так званим сірим імпортом – постачала автівки з використанням фальшивих сертифікатів походження. Це дозволяло застосовувати преференційний режим оподаткування – ставку ввізного мита 3,6% замість повної ставки 10%. Колишній керівник компанії загалом має штрафів на майже 4 млн в аналогічних справах, що може свідчити про існування сталої схеми ввезення в країну автівок за підробними документами.

Першим на протиправну діяльність компанії «Велкрафт» звернув увагу в своєму дописі на фейсбуці журналіст Євген Плінський.

Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, на початку листопада Ужгородський міськрайонний суд визнав винним у порушенні митних правил колишнього директора ПП «Велкрафт» Дмитра Скобельдіна. У тексті вказано, що у лютому-вересні 2022 року фірма імпортувала щонайменше 30 вживаних легкових автомобілів Mercedes, Opel, Škoda тощо. Транспортні засоби декларувалися на митному посту «Мукачево» Закарпатської митниці через електронні митні декларації. Відправником товарів була кіпрська компанія Acerius Investments Limited, а одержувачем і відповідальним за фінансове врегулювання – приватне підприємство «Велкрафт», яке тоді було зареєстроване в Луцьку.

Компанія подала 30 сертифікатів EUR.1 для підтвердження преференційного походження товарів з ЄС. Такий тип сертифікатів дозволяє скористатися пільгою відповідно до Угодои про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема звільняє від сплати повного мита за ставкою 10%.

За запитом української митниці польські органи, зокрема Податкова служба, перевірили документи і листом повідомили, що сертифікати не зареєстровані в їхній системі та не підтверджені. Таким чином, преференційна (3,6% замість 10%) ставка застосовувалася неправомірно.

Загальна сума сплачених митних платежів за цими деклараціями становила 2,37 млн грн, тоді як без пільг мала становити 2,85 млн грн. Фактично «Велкрафт» уникла митних платежів, що призвело до недобору в бюджет понад 397 тис. грн ввізного мита та 75,8 тис. грн ПДВ.

За рішенням суду, тодішньому директорові підприємства «Велкрафт» Дмитрові Скобельдіну призначено штраф у 473,5 тис грн – це 100% від суми несплачених митних платежів.

Як зауважив журналіст Євген Плінський, Скобельдін є боржником в 140 аналогічних виконавчих провадженнях, у 40 справах йому нараховано штрафів на суму понад 3,7 млн грн.

Згідно з даними платформи YouControl, ПП «Велкрафт» у 2024 році перереєстрували з Луцька у Суми. Після Дмитра Скобельдіна компанія кілька разів змінювала керівників та бенефіціарів. Нині її власником є киянин Валерій Ільєнко, на нього як на керівника або власника записані ще майже 600 компаній. Щодо однієї з компаній Ільєнка – «Стандарт Комторг» (раніше мала назву «Гріно імпекс») – у 2024 році були застосовані санкції РНБОУ через причетність до контрабанди.

Директором Acerius Investments Limited з Кіпру, згідно з відкритими даними, є Василь Громик. У судовому реєстрі є кілька сотень рішень судів західних областей, в яких йдеться про те, що ця іноземна фірма є постачальником вживаних авто (легкових та вантажних) для низки компаній по всій Україні. Ці компанії також фігурують у справах про уникнення митних платежів під час імпорту транспортних засобів (наприклад, тут, тут, тут).