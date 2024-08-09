Директорка Львівського обласний центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко (Тімко)

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко (Тімко) оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, загальний дохід Наталії Іванченко (Тімко) за 2023 рік становить 550 тис. грн, левову частку суми становить зарплата у центрі профілактики хвороб (462 тис. грн), також вона задекларувала зарплату у інфекційній лікарні та медичному університеті. Чоловік гендиректорки Андрій Іванченко вказує зарплату у обласному центрі профілактики хвороб – 13,5 тис. грн, а також 79 тис. грн пенсії та 20 тис. грн подарунку.

Подружжя декларує авто Fiat Qubo (2011 року випуску), а також посадовиця із сином Олександром є співвласниками квартири у Львові (52,5 м2). Протягом останніх років подружжя не купувало нового майна.

47-річна Наталія Іванченко (Тімко) очолює Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вона також викладає у Львівському медуніверситеті імені Данила Галицького, є відомою лікаркою-епідеміологинею та депутаткою Львівської облради від партії «Слуга народу».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.