Шевченківський районний суд Львова визнав винною у вчиненні ДТП львівську стоматологиню, яка за кермом автомобіля Ford Focus важко травмувала жінку на пішохідному переході. Винуватицю ДТП звільнили від тюремного ув’язнення, але зобов’язали виплатити потерпілій 100 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, аварія трапилась ввечері 19 листопада 2023 року на вул. Варшавській у Львові. Олена Гущак керувала автомобілем Ford Focus, не зменшила швидкість перед нерегульованим переходом та не пропустила жінку, яка у цей час переходила дорогу, через що збила її. У потерпілої медики діагностували низку травм, які відносяться за станом важкості до тяжких.

Щодо водійки порушили кримінальну справу, у суді вона визнала свою провину та розповіла, що не помітила пішохідку через несприятливі погодні умови (дощі та низьку видимість). Обвинувачена наголосила, що викликала на місце «швидку» та «забезпечила консультації необхідних спеціалістів в процесі лікування». У вироку вказано, що Олена Гущак є лікаркою-стоматологинею та працює у стоматологічній поліклініці №4.

У суді потерпіла повідомила, що після ДТП тривалий час проходила стаціонарне та амбулаторне лікування, обвинувачена не пропонувала відшкодувати їй моральну чи матеріальну шкоду. Вона заявила цивільний позов до винуватиці ДТП про стягнення 100 тис. грн моральної шкоди, ще 10 тис. грн вона хотіла стягнути із страхової компанії. Гущак повідомила суду, що готова відшкодувати моральну шкоду, але у меншому розмірі, ніж заявила потерпіла.

Справу розглянула суддя Галина Білінська, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, визнавши обвинувачену винною у вчиненні ДТП. Їй призначили покарання – три роки тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, але від тюремного ув’язнення Гущак звільнили, встановивши дворічний іспитовий термін. Позови потерпілої суд задовольнив, стягнувши 100 тис. грн із винуватиці ДТП та 10 тис. грн із страхової компанії. Вирок ще можна оскаржити.