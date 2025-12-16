Україна не має наміру віддавати Донбас, зазначив президент

Україна не визнає тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні юридично, ні фактично. Водночас у межах роботи над мирним планом зі США питання територій залишається відкритим, оскільки спільної позиції поки що не досягнуто. Про це під час спілкування з українськими медіа заявив президент Володимир Зеленський, передає «Українська правда» 16 грудня.

«Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Ту частину, яка тимчасово окупована. Але проте, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових. У нас поки що консенсусу немає. Але в інших питаннях є рух вперед», – запевнив Зеленський.

Президент також зауважив, що наміри Росії поки що не змінились – країна-агресор і далі прагне захопити весь Донбас. Водночас Україна, за його словами, відстоює «практичну, реальну, справедливу» позицію та не має наміру поступатися своїми територіями.

Володимир Зеленський додав, що представники США намагаються віднайти компроміс, зокрема пропонуючи «вільну економічну зону». При цьому він підкреслив, що така модель жодним чином не передбачає управління з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, 15-16 грудня в Берліні відбувся черговий раунд перемовин між Україною, США і європейськими партнерами. За його результатами президент Володимир Зеленський повідомив про різні позиції щодо територіального питання між США та Україною. Водночас за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, «перемир’я стає мислимим».