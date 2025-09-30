Раднику одного з департаментів МЗС України повідомили про підозру

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили схему легалізації громадян Росії на території Євросоюзу. До оборудки був причетний посадовець МЗС України. Про це у вівторок, 30 вересня, повідомила СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, радник одного з департаментів МЗС України протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

Оборудка діяла, коли підозрюваний обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн. Перебуваючи у дипломатичній установі, він приймав замовлення від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах. Для пошуку клієнтів він користувався мережею посередників, які знаходились на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.

«Перевіряється інформація щодо можливої причетності легалізованих росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ», – розповіла СБУ.

Наразі чиновнику повідомили про підозру й вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

