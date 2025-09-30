Посадовець МЗС продавав росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС
Схема діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили схему легалізації громадян Росії на території Євросоюзу. До оборудки був причетний посадовець МЗС України. Про це у вівторок, 30 вересня, повідомила СБУ.
Як з’ясували правоохоронці, радник одного з департаментів МЗС України протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.
Оборудка діяла, коли підозрюваний обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн. Перебуваючи у дипломатичній установі, він приймав замовлення від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах. Для пошуку клієнтів він користувався мережею посередників, які знаходились на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.
«Перевіряється інформація щодо можливої причетності легалізованих росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ», – розповіла СБУ.
Наразі чиновнику повідомили про підозру й вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
