Чоловік намагався продати артсистеми росіянам через підставні іноземні компанії

Служба безпеки України затримала підприємця з Миколаївської області, який намагався продати Росії комплектуючі до корабельних артилерійських установок. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 29 вересня.

За даними слідства, миколаївський підприємець намагався продати артсистеми різних типів – від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже 1,5 млн доларів США. Цим обладнанням фігурант незаконно заволодів під час повномасштабної війни.

У пресслужбі СБУ пояснили, що таке озброєння використовують на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях. Зокрема, йдеться про дрони та крилаті ракети.

«Для прихованого вивезення зброї фігурант помістив її у спеціальні контейнери, які ззовні виглядали як бойлери для підігріву води. Щоб замаскувати оборудку, зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Для здійснення оборудки він уклав фіктивні договори з підконтрольними йому іноземними компаніями.

Спецслужбовці викрили підприємця на етапі підготовки до вивезення артсистем та затримали його. Під час обшуків у нього виявили контейнери з артилерійськими установками, комплектуючі до військових катерів та договори з іноземними підприємствами.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14 ККУ, ч. 2 ст. 201 ККУ (підготовка до контрабанди зброї за змовою). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі підприємець перебуває під вартою.

Вилучені установки передадуть на потреби Сил оборони.