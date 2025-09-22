Затриманим загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали на Київщині двох чоловіків, які працювали на російську ФСБ. Затримані постачали росіянам українські SIM-карти для ударних безпілотників. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, затримані купували для росіян SIM-карти українських мобільних операторів та пересилали їх спільникам у країнах Євросоюзу, а вже звідти «сімки» надсилали до російського міста Набережні Челни та Єлабуги у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва ударних безпілотників. Українські SIM-карти необхідні окупантам для навігації російських дронів.

«Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані зсередини вітчизняних операторів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків слідчі вилучили у чоловіків телефони з контактами з кураторів від російської спецслужби та спільників Євросоюзі, а також партію «сімок», які затримані збиралися передати росіянам. Також СБУ встановила, що один з затриманих раніше працював в правоохоронних органах.

Російським агентам оголосили підозри у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Зазначається, що наразі СБУ працює над притягненням до відповідальності російських агентів, які перебувають на території Євросоюзу.