Військовому загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України викрила командира взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ на співпраці з російською ФСБ. Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 21 серпня.

За даними слідчих, російська спецслужба завербувала українського військового через його родичів, які проживають на тимчасово окупованій Луганщині. За завданням окупантів, командир взводу наводив удари на власний підрозділ на півдні України, передаючи росіянам геолокації. Крім того, він наводив російські атаки на склади з боєприпасами та запасні командні пункти суміжних військових частин Сил оборони. Також зрадник намагався залучити до співпраці з росіянами своїх побратимів.

«Співробітники СБУ задокументували злочини агента і завчасно провели заходи для убезпечення локацій та особового складу Сил оборони в зоні агентурної активності ФСБ. На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського крота за місцем базування його підрозділу», – повідомили в СБУ.

Під час обшуків у військового вилучили флешку з таємною інформацією, яку він планував передати російській спецслужбі, а також два телефони, за допомогою яких чоловік тримав зв’язок зі своїм куратором.

Військовому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна, наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 31 липня СБУ повідомила про затримання нацгвардійця, який передавав росіянам інформацію про оборонне підприємство.