Російському пособнику загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала в одній з бригад ВМС офіцера, який працював на російську розвідку та готував ворожі удари по аеродромах, де базуються передані західними партнерами винищувачі F-16 та Mirage 2000. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 30 липня.

За даними слідства, російським навідником виявився льотчик-інструктор, майор однієї з українських авіаційних бригад ВПС. У СБУ повідомили, що підрозділ, де проходив службу фігурант, виконує бойові завдання зі збиття російських ракет і дронів, а також підтримує операції ЗСУ з повітря.

Слідчі встановили, що майор виконував одразу кілька завдань для російської розвідки. Зокрема, він збирав та передавав інформацію щодо українських об’єктів для нових російських атак.

«Пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що окрім розвідданих офіцер готував та передавав аналітичні довідки про тактику завдання комбінованих ударів. За даними СБУ, це мало дозволити росіянам завдавати ударів в обхід захисту військових об’єктів ЗСУ.

Інструктора затримали під час спроби зібрати інформацію для росіян. Наразі йому планують оголосити про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного часу). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 липня СБУ повідомила про затримання на Харківщині військового, який коригував російські удари по позиціях свого бойового підрозділу. Бійця завербував співробітник ФСБ, який раніше працював в українських правоохоронних органах.