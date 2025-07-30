26-річному військовому загрожує довічне позбавлення волі

На Харківщині СБУ затримала 26-річного військового, який наводив російські удари на свій підрозділ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 30 липня.

За даними спецслужби, росіяни завербували 26-річного мобілізованого через телеграм-канали з «легкого заробітку». Він погодився на співпрацю, оскільки мав борги за азартні ігри.

«Як встановило розслідування, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час виїздів чоловік також збирав розвідувальну інформацію для російських спецслужб. Зокрема, йшлося про геолокацію розташованих поруч військових частин ЗСУ. Отриману інформацію росіяни хотіли використати для проривів росіян углиб території України.

26-річного фігуранта затримали правоохоронці, коли той фіксував локацію українських військових біля передової. В нього вилучили смартфон та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада).

«Також Служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ РФ Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 року народження. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присягу та перейшов на бік ворога», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Російському куратору також повідомили про підозру в державній зраді. Йому та затриманому агенту загрожує довічне позбавлення волі.