Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України викрила військового Нацгвардії на співпраці з російською спецслужбою. Нацгвардієць передавав росіянам інформацію щодо оборонного підприємства, що виробляє боєприпаси. Про це у четвер, 31 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Зрадником виявився військовий однієї з бригад Нацгвардії, що дислокується на Запоріжжі. За даними слідчих, затриманий передавав російській ФСБ інформацію щодо оборонного підприємства на Дніпропетровщині, що спеціалізується на виробництві вибухових матеріалів й різних типів боєприпасів. Крім того, чоловік передавав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, що забезпечує охорону цього об’єкта.

Слідчі встановили, що до мобілізації затриманий працював на цьому оборонному заводі й тому володів відповідною інформацією, що цікавила росіян.

Також встановлено, що військовий сам зв’язався з російською спецслужбою й запропонував окупантам секретну інформацію в обмін на гроші.

СБУ затримала чоловіка спільно з представниками Нацгвардії, також затриманню сприяло міністерство внутрішніх справ. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 30 липня СБУ повідомила про затримання майора однієї з українських авіаційних бригад ВПС, який готував удари по аеродромах з F-16 та Mirage 2000.