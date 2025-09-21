Україна вимагає посилення санкцій проти Росії з боку Європи та США

Російські ракети та безпілотники, якими країна-агресор цього тижня атакувала Україну, були виготовлені з використанням сотень тисяч іноземних компонентів. Про це в неділю, 21 вересня, повідомив президент Володимир Зеленський.



«Зараз ми майже щодня захищаємося від російських атак. За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів – більш ніж 132 тисячі – із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших», – написав президент.



Зеленський зазначив, що ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах. Якщо не зупиняти Росію, стверджує він, це точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону.

«Сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя», – ідеться в повідомленні.

За словами президента, Україна очікує, що «19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців».

Нагадаємо, 19 вересня Єврокомісія представила зміст 19-го пакета санкцій проти Росії. Зокрема, в ньому ЄС хоче заборонити імпорт російського скрапленого газу на свою територію до 1 січня 2027 року. Санкції також стосуються сотень суден тіньового флоту РФ, іноземних банків, що співпрацюють із російськими альтернативними платіжними системами, а також компаній «Роснєфть» і «Газпромнєфть».

Раніше, 13 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести «серйозні санкції» щодо Росії за двох умов: країни НАТО повинні теж ввести обмеження та припинити купувати нафту в Росії.