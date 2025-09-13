Трамп вкотре назвав війну в Україні «війною Байдена та Зеленського», а не його

Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий ввести «серйозні санкції» щодо Росії за двох умов. За словами президента, країни НАТО повинні теж ввести обмеження та припинити купувати нафту в Росії. Про це йдеться в «Листі, надісланому президентом Дональдом Дж. Трампом всім країнам НАТО та світу», який він опублікував на платформі Truth Social 13 вересня.

Трамп дорікнув, що «відданість НАТО перемозі була далеко не 100-відсотковою, а купівля російської нафти деякими країнами була дійсно разючою».

«Це значно послаблює вашу переговорну позицію та вашу силу впливу на Росію. У будь-якому разі, я готовий “діяти”, коли ви будете готові. Просто скажіть, коли?» – додав глава Білого дому.

На думку Дональда Трампа, НАТО також має ввести мита проти Китаю у розмірі 50-100%, які «будуть повністю скасовані після закінчення війни Росії проти України». Він додав, що це «суттєво допоможе завершити цю смертельну, але абсурдну війну».

«Китай має сильний контроль, і навіть вплив, над Росією, і ці потужні мита зламають цей вплив. Це не війна Трампа (вона б ніколи не почалася, якби я був президентом!), це війна Байдена ((колишній президент США Джо Байден, – ред.) і Зеленського (президент України Володимир Зеленський, – ред.). Я тут лише для того, щоб допомогти її зупинити й врятувати тисячі російських і українських життів (лише за останній тиждень втрачено 7118 життів. Безумство!)» – написав Трамп.

Президент США переконаний, що якщо НАТО зробить так, як він кажу, то «війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані».

«Якщо ні, ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів», – підсумував Трамп.

До слова, 10 вересня Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти людей та компаній, які допомагають військово-промисловому комплексу, тіньовому флоту й енергетичному сектору Росії. У новому санкційному списку – 37 людей та 35 компаній.