Трамп назвав умови для введення «серйозних санкцій» проти Росії
Окрім Росії, обмеження повинні застосувати й проти Китаю, додав президент США
Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий ввести «серйозні санкції» щодо Росії за двох умов. За словами президента, країни НАТО повинні теж ввести обмеження та припинити купувати нафту в Росії. Про це йдеться в «Листі, надісланому президентом Дональдом Дж. Трампом всім країнам НАТО та світу», який він опублікував на платформі Truth Social 13 вересня.
Трамп дорікнув, що «відданість НАТО перемозі була далеко не 100-відсотковою, а купівля російської нафти деякими країнами була дійсно разючою».
«Це значно послаблює вашу переговорну позицію та вашу силу впливу на Росію. У будь-якому разі, я готовий “діяти”, коли ви будете готові. Просто скажіть, коли?» – додав глава Білого дому.
На думку Дональда Трампа, НАТО також має ввести мита проти Китаю у розмірі 50-100%, які «будуть повністю скасовані після закінчення війни Росії проти України». Він додав, що це «суттєво допоможе завершити цю смертельну, але абсурдну війну».
«Китай має сильний контроль, і навіть вплив, над Росією, і ці потужні мита зламають цей вплив. Це не війна Трампа (вона б ніколи не почалася, якби я був президентом!), це війна Байдена ((колишній президент США Джо Байден, – ред.) і Зеленського (президент України Володимир Зеленський, – ред.). Я тут лише для того, щоб допомогти її зупинити й врятувати тисячі російських і українських життів (лише за останній тиждень втрачено 7118 життів. Безумство!)» – написав Трамп.
Президент США переконаний, що якщо НАТО зробить так, як він кажу, то «війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані».
«Якщо ні, ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів», – підсумував Трамп.
До слова, 10 вересня Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти людей та компаній, які допомагають військово-промисловому комплексу, тіньовому флоту й енергетичному сектору Росії. У новому санкційному списку – 37 людей та 35 компаній.