Зеленський запровадив ще низку санкцій проти Росії у сфері ВПК

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти людей та компаній, які допомагають військово-промисловому комплексу, тіньовому флоту і енергетичному сектору Росії. Відповідні укази №675 та №676 опублікували у середу, 10 вересня, на сайті президента Володимира Зеленського.

10 вересня Зеленський запровадив ще низку санкцій проти Росії у сфері ВПК. Обмеження запровадили проти 37 людей та 35 компаній, серед яких є:

ІТ-компанії та їхні керівники, що постачають рішення для ворожого ВПК,

юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво РЕБ та іншого обладнання,

підприємства й власники, які організували імпорт в обхід санкцій.

Зокрема, у списку є «Балтінфоком» – виробник комп’ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами Росії, група компаній «Бі Пітрон», що технічно переоснащує російські військові підприємства та білоруська компанія «Точна механіка» – виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної і космічної промисловості.

Україна також синхронізувала санкції з Британією, зокрема проти 47 людей та 81 компаній, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах. Вони також залучені до функціонування тіньового флоту Російської Федерації. Серед них є один із найбільших у Росії постачальників вугілля «Стройсервіс».

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський ввів санкції проти родичів Путіна та кремлівських бізнесменів.