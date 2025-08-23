Зеленський ввів санкції проти родичів Путіна та кремлівських бізнесменів
У санкційний список потрапили колишня дружина Путіна, його двоюрідний брат та племінник
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 23 серпня, підписав укази №612/2025, №613/2025 щодо застосування санкцій проти людей та компаній, котрі причетні до російської агресії.
Зокрема, одним з указів Україна синхронізувала свої санкції з обмеженнями, запровадженими Канадою у 2025 році. У список потрапили 139 людей та компаній, які працюють на російську воєнну машину. Другим указом обмеження наклали ще на 28 іноземців, що допомагають російській владі на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, у санкційний список потрапили:
- Людмила Очеретна – колишня дружина очільника Кремля Владіміра Путіна,
- Артур Очеретний – нинішній чоловік колишньої дружини Путіна,
- Михайло Путін – двоюрідний брат російського президента,
- Михайло Шеломов – племінник Путіна,
- Ігор Зеленський – російський балетмейстер, колишній чоловік доньки Путіна,
- Юлія Величко – ексрадниця ватажка «ЛНР»,
- Сергій Георгієв – «омбудсмен» на окупованій Херсонщині,
- Ігор та Марина Ільїни – власники казино Pin-Up,
- інші наближені до Кремля бізнесмени.
Санкції передбачають блокування активів, заборону в’їзду в Україну, обмеження торгівельних операцій і транзиту строком на 10 років.
Серед російських компаній, які потрапили під санкції є:
- АТ «Група Арнест» (виробництво косметики та побутової хімії),
- ТОВ «Пивоварна компанія Балтика», (пивоваріння)
- ПАТ «Юніпро» (енергетика),
- АТ «Отеко» (логістика та нафтова інфраструктура).
До підприємств буде застосовано блокування активів, обмеження торгівлі, заборону на передачу технологій, участь у спільних проєктах строком на 10 років.
Нагадаємо, у п’ятницю, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 46 фізичних та 305 юридичних осіб, пов’язаних з російськими енергетичними корпораціями.