Зеленський 23 серпня підписав два укази щодо запровадження санкцій

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 23 серпня, підписав укази №612/2025, №613/2025 щодо застосування санкцій проти людей та компаній, котрі причетні до російської агресії.

Зокрема, одним з указів Україна синхронізувала свої санкції з обмеженнями, запровадженими Канадою у 2025 році. У список потрапили 139 людей та компаній, які працюють на російську воєнну машину. Другим указом обмеження наклали ще на 28 іноземців, що допомагають російській владі на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, у санкційний список потрапили:

Людмила Очеретна – колишня дружина очільника Кремля Владіміра Путіна,

Артур Очеретний – нинішній чоловік колишньої дружини Путіна,

Михайло Путін – двоюрідний брат російського президента,

Михайло Шеломов – племінник Путіна,

Ігор Зеленський – російський балетмейстер, колишній чоловік доньки Путіна,

Юлія Величко – ексрадниця ватажка «ЛНР»,

Сергій Георгієв – «омбудсмен» на окупованій Херсонщині,

Ігор та Марина Ільїни – власники казино Pin-Up,

інші наближені до Кремля бізнесмени.

Санкції передбачають блокування активів, заборону в’їзду в Україну, обмеження торгівельних операцій і транзиту строком на 10 років.

Серед російських компаній, які потрапили під санкції є:

АТ «Група Арнест» (виробництво косметики та побутової хімії),

ТОВ «Пивоварна компанія Балтика», (пивоваріння)

ПАТ «Юніпро» (енергетика),

АТ «Отеко» (логістика та нафтова інфраструктура).

До підприємств буде застосовано блокування активів, обмеження торгівлі, заборону на передачу технологій, участь у спільних проєктах строком на 10 років.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 46 фізичних та 305 юридичних осіб, пов’язаних з російськими енергетичними корпораціями.