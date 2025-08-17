Літак Владіміра Путіна приземляється на військовій базі на Алясці 15 серпня

Російська делегація, яка брала участь у переговорах з американцями на Алясці, мусила платити за дозаправлення своїх літаків готівкою. Це сталося, оскільки російські банківські картки відключені від міжнародної банківської системи, повідомив в інтерв’ю NBC у неділю, 17 серпня, державний секретар США Марко Рубіо.

Відповідаючи на запитання, чому президент США Дональд Трамп досі не запровадив додаткові санкції проти Росії за продовження війни проти України, Рубіо сказав, що Росія і так перебуває під великими обмеженнями. За його словами, накладання нових санкцій проти РФ «не сприяло б» її прагненням припинити війну.

Як приклад того, що запроваджені раніше санкції США проти Росії діють, Рубіо розповів, що російська делегація не змогла скористатися банківськими картками, щоб оплатити паливо для своїх літаків. Він наголосив, що «вплив усіх санкцій США залишився».

«Коли росіяни висадилися на Алясці, треба було заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками щодня», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, 15 серпня Путін та Трамп зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж, штат Аляска. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. Зустріч провели у форматі «три на три», хоч спершу її анонсували як розмову тет-а-тет.

Після зустрічі з Путіним Трамп дав інтерв’ю Fox News, в якому назвав розмову з російським диктатором «дуже хорошою» та «10 з 10». Він заявив, що після розмови з Путіним тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч. Крім того, Трамп вирішив поки не запроваджувати додаткових санкцій проти Росії.