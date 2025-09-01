Іноземне обладнання використовують на «Уралвагонзаводі»

Найбільший виробник танків і бронетехніки у Росії «Уралвагонзавод» використовує сотні одиниць іноземного обладнання у своєму виробництві. Попри санкції, підприємство продовжує розширювати потужності. Про це у понеділок, 1 вересня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У розділі «Інструменти війни» на порталі War&Sanctions розвідники опублікували інформацію про понад 260 одиниць іноземного високотехнологічного обладнання, які використовуються на «Уралвагонзаводі». Більшість з цього було закуплено ще в період переоснащення російського ВПК, з 2007 року й до повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак обладнання потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення. Компанії-виробники безпосередньо та через авторизованих дилерів можуть обмежити поставки запчастин, технічних рідин та програмного забезпечення для верстатів, які працюють у Росії. Проте «Уралвагонзавод» досі продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії.



У 2024 році на підприємстві запустили нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників. Такі поставки до Росії через треті країни досі тривають, хоч і стали складнішими та дорожчими через санкції.



«Для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання», – наголосили розвідники.

Нагадаємо, наприкінці серпня на збитому російському ударному безпілотнику «Гербера» виявили відео, зняте на китайському заводі під час випробовування камери.