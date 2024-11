Усередині дрона-приманки містяться іноземні деталі

Російський безпілотник «Гербера», який імітує дрони Shahed-136 та «Герань-2» і масово використовується ворогом для перевантаження української протиповітряної оборони, виготовлений з використанням іноземних компонентів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 18 листопада.

Безпілотник «Гербера» може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів. Росіяни складають такі багатозадачні БпЛА на заводі у місті Єлабуга, що в Татарстані.

Використання фанери й пінопласту в складі «Гербери» робить його в десятки дешевшим за інші дрони. Разом з тим цей БпЛА містить звичний для російської зброї набір компонентів іноземного виробництва, зауважують у розвідці.

Результати досліджень збитих зразків «Гербери» свідчать, що росіяни виготовляють ці безпілотники за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів.

«Розробник БпЛА – китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки комплектів у Російську Федерацію. Постачання відбувається за посередництва третіх компаній», – кажуть в ГУР.

Росіяни виготовляють дрони «Гербера» за китайським прототипом

Наприклад, завадозахищена антена (CRPA) «Гербери» містить чіпи американських компаній Analog Devices та Texas Instruments та нідерландського виробника NXP Semiconductors. В універсальному польотному контролері дрона також виявились компоненти, виготовлені іноземними компаніями, серед яких:

Texas Instruments і Atmel зі США;

STMicroelectronics, U-Blox зі Швейцарії;

NXP Semiconductors з Нідерландів;

XLSEMI з КНР.

Також, для наведення на ціль пілотом баражуючої версії БпЛА та ведення повітряної розвідки «Гербера» оснащена китайською камерою з тривісним підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Усередині російської «Гербери» – двигун DLE60, виробництва китайської фірми Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Ця компанія також постачає двигуни для виготовлення російського БпЛА «Пародія». З літа 2024 року Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd входить до підсанкційного списку США за постачання продукції до Росії.

До слова, на початку листопада в російських дронах-приманках «Пародія» розвідники знайшли деталі зі США, Швейцарії та Тайваню. За інформацією ГУР, впродовж жовтня росіяни застосували проти України понад дві тис. безпілотників, серед яких приблизно половина були приманками або фальш-цілями.