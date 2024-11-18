3 російських безпілотники було локаційно втрачено

Вночі 18 листопада сили ППО у 5 областях ліквідували 8 російських безпілотників з 11. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 18 листопада росіяни атакували Сумщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області. Крім цього, російська армія атакувала Україну 11 безпілотниками Shahed та дронами невстановленого типу.

Українські захисники ліквідували 8 БПЛА. Сили ППО працювали у 5 областях:

Полтавській,

Харківській,

Черкаській,

Чернігівській,

Київській.

Робота ППО 18 листопада

Повітряні сили також додали, що ще три російських безпілотники було локаційно втрачено.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська завдали удару балістичною ракетою по житловій забудові Сум. Ворожий снаряд влучив по 9-поверховій житловій будівлі. Станом на 8 ранку 18 листопада кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, ще 55 людей мешканців отримали травми.

Також повідомляли, що внаслідок масованої комбінованої російської атаки у ніч на неділю, 17 листопада, в Україні пошкоджені кілька енергетичних підстанцій, від яких залежить живлення українських атомних електростанцій.