У Бурштині працюють 10 Пунктів незламності

Вранці 17 листопада російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, там виникла пожежа. Про це повідомляє ДСНС України.

«Вранці ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури, спричинивши пожежу. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучили 91 рятувальника та 28 одиниць техніки. Об 11:46 займання ліквідували.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що внаслідок атаки припинили теплопостачання у Бурштині.

«Наразі в області відключень світла немає. Проте через обстріл припинено теплопостачання у Бурштині. Щоб люди могли зігрітися та зарядити мобільні пристрої, на території міста працюють 10 Пунктів незламності», – додала вона.

Російська атака на Україну 17 листопада

У ніч на 17 листопада росіяни здійснили масований комбінований удар 120 ракетами різних типів, а також 90 ударними БПЛА Shahed. Українським оборонцям вдалося ліквідували 102 ракети та 42 БПЛА.

У Шептицькому районі на Львівщині внаслідок падіння уламків російської ракети загорілися гаражі та автомобіль. В Добротворі загинула 66-річна жінка, ще двоє чоловіків отримали поранення.

Рівне також зазнало ракетного удару, містян попередили про можливі перебої з водопостачанням.

На Волині ракета влучила в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.