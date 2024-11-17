Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України

У ніч на 17 листопада росіяни здійснили масований комбінований удар 120 ракетами різних типів, а також 90 ударними БПЛА Shahed. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 17 листопада та зранку російські війська випустили по Україні 210 повітряних цілей, серед яких:

1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 «Циркон»;

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;

1 балістична ракета «Іскандер-М»;

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БПЛА.

Під час атаки росіяни використали 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К та 4 кораблі.

Повітряні сили зазначають, що українським оборонцям вдалося ліквідували 102 ракети та 42 БПЛА, зокрема:

1 гіперзвукову корабельну ракету 3М22 «Циркон»

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;

4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 БАЛА.

Крім цього, 41 ворожий безпілотник було локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два полетіли до Росії та тимчасово окупованої території України.

Робота ППО 17 листопада

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України: у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, в окремих областях і населених пунктах України запроваджували екстрені відключення світла через масовану ракетну атаку російських військ.

У Шептицькому районі на Львівщині внаслідок падіння уламків російської ракети загорілися гаражі та автомобіль. В Добротворі загинула 66-річна жінка, ще двоє чоловіків отримали поранення.

Рівне також зазнало ракетного удару, містян попередили про можливі перебої з водопостачанням.

На Волині ракета влучила в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.