Під удар потрапили АЕС на Хмельниччині, Рівненщині та Миколаївщині

Внаслідок масованої комбінованої російської атаки у ніч на неділю, 17 листопада, в Україні пошкоджені кілька енергетичних підстанцій, від яких залежить живлення українських атомних електростанцій. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У звіті очільника МАГАТЕ йдеться, що через російські обстріли постраждали підстанції, які забезпечували зовнішнє живлення АЕС. Йдеться про підстанції, які живлять Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС.

«Вранці діючі АЕС України зменшили виробництво електроенергії як запобіжний захід після широкомасштабних військових дій по всій країні, які, за повідомленнями, були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки», – повідомив Рафаель Гроссі.

Зазначається, що безпосередньо атомні станції не постраждали внаслідок обстрілів – пошкодження зафіксували тільки на підстанціях. Основні лінії електропередач від чотирьох підстанцій були відключені.

«Команди МАГАТЕ, що базуються на АЕС, чули дії протиповітряної оборони та шукали укриття під час сигналів повітряної тривоги. На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ почула гучний вибух. На Рівненській АЕС дві лінії електропередач напругою 330 кВ були недоступні», – йдеться у звіті.

У пресслужбі МАГАТЕ уточнили, що тільки два з дев'яти діючих реакторів країни виробляють електроенергію на 100% потужності. Ще шість зменшили виробництво до рівня 40-90%.

Нагадаємо, 17 листопада Росія випустила 210 повітряних цілей по Україні – 120 ракет різних типів та 90 безпілотників. 144 ворожих цілей збили Повітряні сили – до збиття також залучали винищувачі F-16, які знищили частину снарядів та БпЛА.