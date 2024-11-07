Суд міста Штутгарт у Німеччині засудив 56-річного підприємця до семи років позбавлення волі за продаж Росії верстатів. Російський виробник зброї використовував їх для виготовлення снайперських гвинтівок. Про це повідомив німецький щотижневик Spiegel, передає у четвер, 7 листопада, «Європейська правда».

Зазначається, що засуджений перебуваючи на посаді керуючого директора компанії з виробництва і торгівлі верстатами Баден-Вюртемберзі, порушив Закон про зовнішню. Зокрема, у 2015 році чоловік уклав угоди з російським виробником зброї на постачання шести верстатів. Наголошується, що у 2014 році Європейський Союз запровадив торгівельні обмеження через анексію Криму Росією, але підприємець поставив ці верстати в обхід санкцій. При цьому він приховав справжню мету поставки на кінцевого отримувача.

Відомо, що одного разу підприємець поставив Росії верстати через сторонню компанію у Швейцарії. Ще один верстат потрапив до країни-агресорки через Литву.

«Верстати, які постачав обвинувачений, були вживаними, але справними і призначалися як так звані товари подвійного призначення для серійного виробництва високоточних снайперських гвинтівок на території Росії», – йдеться у повідомленні.

Продаючи Росії верстати, чоловік заробив 2,1 млн євро. Водночас швейцарська компанія, яка перебуває під контролем бізнесмена, заробила 3 млн євро. Ці гроші Вищий земельний суд визнав прибутком, отриманим від незаконного бізнесу та конфіскував.

Суд над підприємцем тривав з 2023 року. На судовому засіданні чоловік своєї провини не визнав.

Нагадаємо, міністерство економіки Тайваню заявило, що країна припинила постачати Росії верстати для металообробки, які використовують у військовій промисловості.